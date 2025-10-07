Das Heinz Nixdorf MuseumsForum lädt am 11. und 12.11. ab 10 Uhr zum vierten Retro Computer Festival ein. Die Veranstaltung ermöglicht eine nostalgische Reise in die Anfänge der Home- und Mikrocomputer.

Mehr als 100 Aussteller präsentieren an diesem Wochenende auf über 800 Quadratmetern und an 140 Tischen ihre Schätze – vom C64 über Amiga, Atari, Macintosh bis hin zu zahlreichen weiteren Exponaten, die fast alle in Betrieb präsentiert werden. Ein Schwerpunkt wird auf dem Jubiläum „40 Jahre Commodore Amiga“ liegen, der durch seine Möglichkeiten im multimedialen Bereich den Beginn des Multimedia-Zeitalters einläutete.

Besucher erhalten dabei spannende interaktive Einblicke in die Geschichte der Computer, die von Expertinnen und Experten mit Tipps, Anekdoten und Hintergrundwissen begleitet werden. „Hands-on“ – für alle, die in die Technik ihrer eigenen Jugend eintauchen möchten oder für junge Menschen, die erleben wollen, welche Geräte den Alltag ihrer Eltern geprägt haben

Für Jugendliche im Alter von 10 bis 12 Jahren wird an beiden Tagen ab 10.30 Uhr ein Aktionstag „Gaming – Programmieren für Kids“ angeboten (vorherige Anmeldung erforderlich). Am Sonntag wird der bekannte Comedy-Hacker Tobias Schrödel um 14 Uhr im Auditorium aus der Welt der Nerds und Hacker berichten. Ab 15 Uhr starten die Nerd-Talks.

Im Anschluss an das Retro Computer Festival findet am Samstag um 18 Uhr die Eröffnung der neuen Ausstellungsbereiche PC-Geschichte und Silicon Valley statt (vorherige Anmeldung erforderlich).

Der Besuch der Veranstaltung und des Museums ist an diesen beiden Tagen kostenlos.

Mehr auf www.hnf.de/rcf