Operette macht Mut und gute Laune. Sie ist die geheime Königsdisziplin des Musiktheaters. Sie träumt mit Glamour, Schlager, Witz und Tanz lauthals von Freiheit und Gleichheit. Im Programm „Es wird auch wieder hell“ erklingen Auszüge aus berühmten und weniger berühmten Stücken, u.a. „Die Fledermaus“, „Die lustige Witwe“, „Der Vetter aus Dingsda“ und „Der arme Jonathan“.

Symphonisches Orchester des Landestheaters Detmold

Solistinnen und Solisten des Landestheaters Detmold

Claudio Novati, Leitung

Eintrittspreise zwischen 30,- bis 10,- Euro

Eintritt frei an der Tageskasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.

Die Vorstellung am 10.10. in der Paderhalle beginnt um 19 Uhr.

www.landestheater-detmold.de