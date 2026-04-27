Im Schloss- und Auenpark steht traditionell schon für den 1. Mai Sommeranfang im Kalender, denn dann eröffnet die Schlosspark und Lippesee Gesellschaft mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter in diesem Jahr zum 32. Mal unter dem Motto „Mit dem SchlossSommer kommt auch das Glück.“ ihren SchlossSommer, das bunte Unterhaltungs- und Kulturprogramm im Neuhäuser Schlosspark.

Bereits an diesem ersten Tag geht der SchlossSommer 2026 in die Vollen und lädt von 11 bis 18 Uhr zum Verweilen ein. Die Feuerwehr Schloß Neuhaus sowie viele weitere Vereine und Institutionen stellen sich und ihre Projekte vor. Rund um das Brunnentheater und im Bereich der „alten Kommandatur“ kann man sich in zwei Biergärten und an zahlreichen Imbissständen bestens verpflegen. Auch und besonders Familien und Kinder sind eingeladen, den Schlosspark richtig zu genießen. Für sie stehen unter anderem spannende Hüpfburgen zum Toben und Springen und vieles mehr bereit.

(Foto: Thorsten Henning)

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