Kulturwerkstatt öffnet die Tür

Bereits zum elften Mal findet am Samstag, 9.Mai 2026, der Tag der Städtebauförderung in Paderborn statt. Nach einer mehrjähriger Bau- und Sanierungsphase öffnet die Kulturwerkstatt anlässlich des Tages der Städtebauförderung von 9.30 Uhr bis 14 Uhr feierlich die Tür für alle Interessierten. Seit dem Jahr 2022 stand die Paderborner Kulturwerkstatt den Kulturschaffenden und Kulturfreunden nicht mehr zur Verfügung. Grund dafür waren erhebliche Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen, die sich in der Vergangenheit angestaut hatten. Zum Tag der Städtebauförderung haben Besucher:innen jetzt die Gelegenheit, sich von den Projektverantwortlichen durch die neuen Räumlichkeiten führen zu lassen, um einen Einblick in den lang vermissten Veranstaltungsort zu bekommen. Jeweils um 11 Uhr und um 13 Uhr findet eine Führung durch die sanierten und erweiterten Räumlichkeiten statt. Die Führung ist kostenlos und eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Für Fragen rund um das Förderprojekt stehen an dem Tag Mitarbeitende des Gebäudemanagements Paderborn und der Kulturwerkstatt auch außerhalb der Führungen zur Verfügung. Die Cafeteria bietet in dieser Zeit Getränke an.

(Foto v.l.n.r.: Sefan Watermann, Gebäudemanagement Paderborn (GMP), Arnd Voß, Leiter der Kulturwerkstatt, Anne Dreier, Referat für Städtebauförderung, Frank Tiggesmeier, GMP ,Technische Beigeordnete Claudia Warnecke, Bürgermeister Stefan-Oliver Strate, Sören Lühr Betriebsleiter GMP und Baha Canpolat, GMP)