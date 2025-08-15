Sport im Park Paderborn geht in die Verlängerung

„Die Sportangebote von Sport im Park bringen in diesem Jahr so viele Menschen in Bewegung wie noch nie. Seit Mitte Mai nehmen Woche für Woche weit über 200 Menschen an den beliebten Angeboten teil“, berichtet Carina Moss vom KreisSportBund Paderborn. Aufgrund der hohen Nachfrage werden die Outdoor-Sportangebote verlängert, sodass sich alle Interessierten noch bis Ende September gemeinsam an der frischen Luft bewegen können. „Die Angebote sind kostenfrei und ohne Anmeldung nutzbar. Egal, ob man es lieber ruhiger mag oder sich auspowern möchte, das Programm ist für jedes Fitnesslevel geeignet“, lädt Maren Schwede vom Paderborner Sportservice der Stadt Paderborn alle Paderbornerinnen und Paderborner ein, auch jetzt noch einzusteigen und Neues auszuprobieren.

Das Programm bis zum 27. September 2025:

Montags, 07:30 – 08:30 Uhr, Morgen Yoga

Montags, 17:00 – 18:00 Uhr, Zumba

Dienstags, 16:30 – 17:30 Uhr, PaderFit Workout

Mittwochs, 18:00 – 19:00 Uhr, Vinyasa Yoga

Mittwochs, 18:00 – 19:00 Uhr, Laufen & Walken

Donnerstags, 18:00 – 19:00 Uhr, Tabata

Samstags, 11:00 – 12:00 Uhr, Body Movement

Für das Angebot Laufen & Walken befindet sich der Treffpunkt am Wilhelmsberg in Schloß Neuhaus. Alle anderen Angebote finden auf den Paderwiesen statt. Tipps und wichtige Informationen sind unter www.paderborn.de/sport-freizeit einsehbar.