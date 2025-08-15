Baden im Paderborner Lippesee verboten

Die Schlosspark und Lippesee GmbH (SLG) weist gemeinsam mit der Stadt Paderborn eindringlich darauf hin, dass im Lippesee außerhalb der ausgewiesenen Badestelle am „Salitosbeach“ ein absolutes Bade- und Schwimmverbot gilt. Das Gewässer ist ein Baggersee mit steilen Abbruchkanten, gefährlichen Strömungen und teilweise stark unterschiedlichen Wassertemperaturen. Diese besonderen Gegebenheiten stellen ein erhebliches Risiko für Schwimmerinnen und Schwimmer dar.

Neben der Gefahr durch Schwimmen und Baden weist die SLG auch auf ein weiteres Verbot hin: Offenes Feuer im öffentlichen Raum, insbesondere auf städtischen Grünflächen, ist nicht gestattet. Hintergrund ist die aktuell anhaltende Trockenheit, die das Risiko für Brände erheblich erhöht. In den vergangenen Wochen wurde mehrfach festgestellt, dass sowohl im Bereich des Schloss- und Auenparks als auch am Lippesee gegen diese Regelungen verstoßen wurde. Solche Ordnungswidrigkeiten werden konsequent mit einem Bußgeld geahndet.

Zudem appellieren Stadt und Schlosspark und Lippesee GmbH an alle Besucherinnen und Besucher, ihren Müll ordnungsgemäß zu entsorgen. Reste von Grillaktionen oder Picknicks, die achtlos liegen bleiben, belasten nicht nur die Umwelt, sondern stellen einen Verstoß dar, der ebenfalls mit einem Bußgeld belegt werden kann.

Für Fragen steht die Schlosspark und Lippesee GmbH sowie die Stadt Paderborn zur Verfügung.