„Spuren“ ist ein kurzer (ca. 15 Minuten) tänzerisch-performativer Dialog mit Museumsräumen und Kunstwerken im Residenzmuseum Schloß Neuhaus und im Museum MArtA in Herford (am 7.6. um 15 und um 16 Uhr). Unter der künstlerischen Leitung der Choreografin Birgit Aßhoff ließen sich tanz- und performancebegeisterte Bürgerinnen und Bürger aus Paderborn und den umliegenden Regionen inspirieren. Entstanden sind dabei kleine Szenen, Momentaufnahmen und getanzte Augenblicke, changierend zwischen fließender Bewegung und meditativer Stille. Der Tanz ist dabei nicht im herkömmlichen Verständnis raumgreifend impulsiv konzipiert, sondern treffender mit dem Begriff „lebende Installation“ aus behutsam körperlich umgesetzten bewegten Bildern beschrieben, die im Kopf des Betrachters beim Durchwandern von Museen entstehen können.

Das Projekt findet im Rahmen von „Tanz OWL“ statt, gefördert aus Mitteln des Landes NRW im Rahmen der Regionalen Kulturprojekte.

Die Höhe des Eintrittspreises bestimmen Sie selbst. „Pay what you want.“

Eintritt frei an der Tageskasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.

Foto: Harald Morsch

Die beiden Aufführungen am 4. Juni im Audienzsaal des Residenzmuseums Schloß Neuhaus sind um 15.30 Uhr und um 17 Uhr.