Unter dem Titel „Straßenklang“ werden im August 2027 an zehn Spielorten rund 30 Künstler:innen und Bands für musikalische Vielfalt und sommerliche Festivalatmosphäre sorgen. Ab sofort können sich Musiker:innen für einen Auftritt bewerben. Gesucht werden Solokünstler:innen, Duos und Bands aus möglichst unterschiedlichen musikalischen Genres. Ob Singer-Songwriter, Jazz, Pop, Folk, Weltmusik oder außergewöhnliche musikalische Performances – willkommen sind kreative und eigenständige Beiträge, die das Publikum unmittelbar auf der Straße begeistern.

Bewerbungen sind bis Dienstag, 15. Dezember 2026, möglich. Interessierte Musiker:innen und Bands finden weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung unter:

www.paderborn.de/strassenklang