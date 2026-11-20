Zehn Studierende der Universität Paderborn präsentieren bei der 17. Kurzfilmnacht „Oberhausen trifft Paderborn“ am 25. November im Pollux acht internationale Kurzfilme, die sie bei den 72. Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen ausgewählt haben, einem der ältesten und renommiertesten Kurzfilmfestivals der Welt.

Wo ist man zu Hause, wenn man an zwei Orten lebt? Was bleibt von einem Leben, wenn ein Krieg es zerbricht? Und was gibt man weiter, wenn Worte fehlen? Die Filme des Abends erzählen vom Dazwischen: zwischen Ländern, zwischen Erinnerung und Gegenwart, zwischen Eltern und Kindern. Die Beiträge stammen unter anderem aus Großbritannien, Taiwan, Frankreich, der Ukraine, Deutschland und Österreich und reichen von drei bis 27 Minuten.

So unterschiedlich die Arbeiten sind, sie teilen eine Haltung: Sie erklären nicht, sie hören zu. Viele arbeiten mit Material aus dem eigenen Leben, mit Familienvideos, Reisetagebüchern und Stimmen aus dem Off. Andere verzichten ganz auf Sprache und lassen Musik, Geräusche oder Stille sprechen. Zu sehen sind unter anderem „Self-Preserving Nudity“ der ukrainischen Filmemacherin Nelly Shylova, ein stilles Selbstporträt über das, was der Krieg von einem Menschen übriglässt, und der wortlose Animationsfilm „La mort du poisson“ (Foto) von Eva Lusbaronian über Depression und ein Kind, das zu früh Verantwortung übernimmt.

Im Anschluss an die Vorführung sind die Gäste eingeladen, mit dem Team über die Filme ins Gespräch zu kommen.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Tickets sind hier erhältlich