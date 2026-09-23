Tag der offenen Kulturwerkstatt

Nach dem Umbau öffnet am Sonntag, 27. September, ab 13.30 Uhr die Kulturwerkstatt Paderborn ihre Türen. Der Nachmittag steht allen Interessierten offen, der Eintritt ist frei. Um 14 Uhr und um 16 Uhr zeigen die Tanzgruppen der Kulturwerkstatt ihr Können, um 15.15 Uhr und 17.15 Uhr inszeniert das JATH eine Lesung, gruselige Handpuppen können ausprobiert werden und die Blende 78 zeigt eine Fotoausstellung. Zwischendurch besteht die Möglichkeit, an einer Führung durch das Haus teilzunehmen. Kaffee und Kuchen gibt es ebenfalls.

Parkmöglichkeiten befinden sich in der Rathenaustraße 92, die Anreise mit Bus, Bahn, Fahrrad oder zu Fuß wird empfohlen. Weitere Informationen gibt es beim Leiter der Kulturwerkstatt, Arnd Voß, unter Tel. 05251 8814901.

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