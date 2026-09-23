Sebastian Gahler – Electric Stories

Nach dem großen Erfolg seines von Haruki Murakami inspirierten Werks „Two Moons“ mit über zehn Millionen Streams geht Sebastian Gahler (Foto: Fabian Stürtz) jetzt „Electric Stories“ auf Tour und verbindet die Klangwelt der 70er-Jahre mit modernem Jazzverständnis. Anstatt am Flügel sitzt Gahler hinter einer Burg aus Vintage-Keyboards: Fender Rhodes, Wurlitzer, Hammond B-3, Moog und Hohner String Performer verschmelzen zu einem warmen, nachdrücklichen Sound, der sofort mitreißt. Das elektromechanische Tasten-Quintett wird durch hochkarätige Ausnahmemusiker komplettiert: Niklas Schneider, Drums; Nico Brandenburg, Bass; Denis Gäbel, Saxophon.

Das Jazzclub-Konzert am 26.9. im Deelenhaus beginnt um 19.30 Uhr

Karten: https://jazzclub-paderborn.ticket.io/