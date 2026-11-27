Was passiert, wenn physikalische Vorgänge schneller ablaufen, als Augen sie erfassen können? Und was lässt sich beobachten, wenn sich Prozesse verlangsamen?

Am 1. Dezember nimmt die Event-Physik der Universität Paderborn Kinder ab acht Jahren, Schulklassen und Familien bei der spektakulären Physikshow zur Sonderausstellung „Der Uhr auf der Spur“ mit auf eine Reise durch die Zeit.

Studierende veranschaulichen ihrem Publikum, wie sich Zeit sichtbar machen lässt. Sie demonstrieren, wie Zeitlupen- und Zeitrafferaufnahmen Unsichtbares sichtbar machen, wie Strom Metall zum Glühen bringt, wie eine Dose in Sekundenbruchteilen zerquetscht wird und dass Schaum mal gemächlich und mal explosionsartig wachsen kann.

Dabei geht es insbesondere um die Zusammenhänge zwischen Zeit und Physik: Wie hängen Geschwindigkeit und Beschleunigung zusammen? Warum sind korrekte Einheiten erforderlich?

Auf die Besucherinnen und Besucher wartet eine spektakuläre Show mit Blitzexperimenten, Wirbelringen, einer Induktionskanone und Wasserstoffdosen, bei der sich die Bühne für 45 Minuten in ein Physiklabor verwandelt.

Die Vorstellungen im Auditorium des HNF beginnen um 9 und 11.30 Uhr für Schulklassen sowie um 16 Uhr für Familien.

Weitere Auftritte der Event-Physik finden am 4. Februar und 6. April 2027 im HNF statt. Der Eintritt ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist unter www.hnf.de/event-physik-2026 erforderlich.

(Foto: Besim Mazhiqi)