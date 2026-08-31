Umsonst & Draußen 2026

Vom 3. bis 26. September 2026 lädt der Kulturkreis der Gemeinde Borchen erneut zur Veranstaltungsreihe „Umsonst & Draußen“ ein. Dank der Unterstützung durch die Bürgerstiftung Zukunft Borchen erwartet die Besucherinnen und Besucher an den Spielorten Mallinckrodthof sowie an der Lippen Mühle und am Kloster in Kirchborchen ein abwechslungsreiches Programm bei freiem Eintritt.

Ob faszinierende Wissenschaft zum Staunen, Figurentheater für die ganze Familie oder mitreißende Livemusik von lokalen Nachwuchstalenten bis hin zu erfahrenen Bands und bekannten Acts – das Festival bietet Kultur und Unterhaltung für jedes Alter und jeden Geschmack.

Mit der Lippen Mühle und dem Kloster rücken 2026 zwei außergewöhnliche Veranstaltungsorte in den Mittelpunkt. Sie verleihen „Umsonst & Draußen“ eine besondere Atmosphäre und machen das Festival zu einem kulturellen Erlebnis an einzigartigen Orten in Kirchborchen. Die Lippen Mühle öffnet anlässlich des 25-jährigen Jubiläums am 5. September ihre Türen, ab 14 Uhr können die Besucher am Tag der Offenen Tür das Gebäude und die dort ansässigen Firmen kennenlernen. Am Samstag, den 26. September 2026, findet im Klostergarten ein Open-Air-Konzert mit den GOODBEATS (Foto) statt.

https://www.borchen.de/de/veranstaltungen/