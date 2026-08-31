Das September-HEFT ist da!

Das Theater Paderborn startet mit „Emilia Galotti“ und „Das Ereignis“ in die neue Spielzeit, während im Museumsquartier Schloß Neuhaus zwei neue Ausstellungen eröffnet werden: „Johanna Reich: Ëlthyris – Der Klang des Ungesagten“ in der Städt. Galerie in der Reithalle sowie „Mechanik des Lebens. Ella Bergmann-Michel & Robert Michel“ im Kunstmuseum im Marstall. Im HNF gewährt die Deutsche Gedächtnismeisterschaft faszinierende Einblicke in die Welt der Gedächtnisleistungen. Aber auch draußen gibt es noch viel zu erleben. So holt die Interessengemeinschaft dasRiemeke.de e.V. das Abschlussfest von Kunst & Spiel Hinter Höfen im Riemekpark nach, das im Juni wegen der extremen Hitze abgesagt werden musste, und lädt erstmalig zum „Weinfest am Glockenturm“ ein. In den Paderwiesen steigt das Internationale Spielfest, im Schloss- und Auenpark die Performance und in Borchen gibt es unter dem Titel „Umsonst & Draußen“ ein abwechslungsreiches Programm mit viel Live-Musik. Auf dem Titel seht ihr die Gitarristin Judith Beckedorf, die ihr am 17.9. im Deelenhaus Paderborn erleben könnt. Wir wünschen euch einen wunderbaren Kultur-September.