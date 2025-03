Veranstaltungsreihe Kunst_Fluss_Gespräche startet

Vom 28. Juni bis zum 5. Oktober 2025 macht die dritte Ausgabe des »Tatort Paderborn« erneut den öffentlichen Raum zum Ausstellungsgelände. Den Weg zur und durch die Ausstellungszeit begleiten verschiedene Veranstaltungsangebote. Den Anfang macht eine offene Gesprächsrunde im Deelenhaus in der Krämerstraße am Donnerstag, 27. März, um 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung nicht erforderlich.

Unter dem Titel »Der Fluss bin ich – eine Ausstellung an der Pader« werden im Sommer Kunstwerke mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen und Herangehensweisen in Paderborn zu sehen und zu erleben sein. Dazu wurden internationale Kunstschaffende gebeten, sich mit der Pader, ihrer Rolle in der Stadt und der Bedeutung für die Menschen künstlerisch auseinanderzusetzen. Vor Ort unterstützen verschiedene Kulturinstitutionen, Kulturschaffende und andere Einrichtungen die Ausstellung.

Zur engen Zusammenarbeit mit dem Projekt der Stadt Paderborn zur Bewerbung um das Europäische Kulturerbe-Siegel 2025 gehört auch diese erste Veranstaltung im Deelenhaus, bei der sich die Teams von »Tatort Paderborn 2025 – Der Fluss bin ich« und »Stadt.Mensch.Fluss – Die Pader für Europa« vorstellen und zu einer offenen, interaktiven Gesprächsrunde über Wechselwirkungen der Kunst mit Geschichte, Ökologie und Stadtentwicklung entlang der Pader einladen. Auf diese Weise werden im Vorfeld Fragestellungen gesammelt, die durch den Sommer im Zusammenhang mit der Ausstellung verfolgt werden sollen.

(Foto: Besim Mazhiqi)

https://www.tatort-paderborn.de

https://www.pader-europe.eu/