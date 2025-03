Claudia Brieske & Franziska Baumann: Before the Wind

»Before the Wind« öffnet das Diözesanmuseum für einen faszinierenden Dialog zwischen experimenteller, zeitgenössischer Kunst und ausgewählten Sammlungsobjekten. Mit ihren Video- und Sound-installationen zum Thema Wind lässt das Künstlerinnenduo Claudia Brieske (Berlin) und Franziska Baumann (Bern) über alle Ebenen des Hauses hinweg eine vielschichtige Inszenierung entstehen.Für die Ausstellung haben die Künstlerinnen in der unwirklich anmutenden Landschaft der kapverdischen Insel Boa Vista drei archetypische Figuren geschaffen. Da gibt es die Windfigur der roten Steinwüste – Geschwindigkeitswächterin und Hüterin der Zeit. Mit ihr beginnt die Zeit und damit das Wehen des Windes. Die zweite Gestalt ist die Windfigur der blau-grauen Steinwüste. Sie strebt danach, die Landschaft zu überschreiben, sie auszugestalten, eine Lebens- bzw. Blutspur zu legen. Als Drittes gibt es die Figur der hellen Sandwüste als Trägerin der Erinnerung, als Klangspeicher und Echo zugleich.

Im Diözesanmuseum wird das unsichtbare und zugleich kraftvolle Element Wind als spirituelles Phänomen thematisiert. Die Windfiguren der Künstlerinnen treten in einen Dialog mit jahrhundertealten Objekten, mit Skulpturen, Gemälden oder Bronze-Geräten und legen dabei deren spirituellen Kern frei. Herausragende Sammlungsstücke des Museums, wie die mittelalterliche Madonna des Bischofs Imad oder Darstellungen der apokalyptischen Frau auf der Mondsichel sind durch ihre Verbindung mit den Windfiguren in ganz neuen Zusammenhängen erlebbar.

Die Ausstellung ist bis zum 21. September im Diözesanmuseum zu sehen.

https://dioezesanmuseum-paderborn.de