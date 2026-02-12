Vom Lagerfeuer zum Quantenlicht

Am 17. Februar um 19 Uhr im HNF nimmt Physiker und Buchautor Dr. Robert Löw Interessierte mit in die Welt der Quanten. In seinem populärwissenschaftlichen Vortrag beleuchtet er Strukturen der Quantenphysik, die sich unserem alltäglichen Verständnis entziehen, doch trotz scheinbarer Widersprüche real wirksam sind.

Zu Löws Werken zählen das Kinderbuch „Das Elektron im Swimmingpool – Geschichten aus der unglaublichen Welt der Quantenphysik“ und das kleine Buch „Quanten. 100 Seiten“.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Die Jagd nach der Zukunft“ und diskutiert aktuelle wissenschaftliche Entwicklungen sowie deren Bedeutung für die Gesellschaft.

Der Eintritt ist nicht nur zum Vortrag kostenfrei, sondern ab 17 Uhr auch in das Museum, wo der neue Ausstellungsbereich zum Quantencomputing zu sehen ist.

Eine Anmeldung ist unter www.hnf.de/loew erforderlich.