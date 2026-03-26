Nur noch bis Samstag, 4. April, können Vorschläge für den Paderborner Kulturpreis 2026 eingereicht werden. Dabei sollte beachtet werden, dass ausschließlich Einwohner:innen der Stadt Paderborn ein Vorschlagsrecht haben. Darüber hinaus können die Vorschläge ausschließlich über das Online-Formular unter www.paderborn.de/kulturpreis eingereicht werden, formlose Vorschläge werden nicht angenommen.

Auf der Website finden sich auch die Richtlinien zur Verleihung mit den Kriterien der Preisverleihung sowie die Zusammensetzung der Jury, außerdem eine Liste aller bisherigen Preisträger:innen. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird alle drei Jahre verliehen.

Zuletzt wurde 2023 die Tänzerin und Choreographin Birgit Aßhoff mit dem Kulturpreis geehrt. Zu ihren Vorgänger:innen seit 1955 gehören unter anderem die Schriftstellerin Jenny Aloni, der Gitarrist Toto Blanke, der Gründungsintendant der Westfälischen Kammerspiele (heute Theater Paderborn) Elert Bode, der Kleinkünstler und Autor Erwin Grosche, der Bildhauer Josef Rikus, die Kulturjournalistin und -aktivistin Käthe Sander-Wietfeld, die Kirchenmusikdirektorin Adelheid van der Kooi-Wolf und der Archäologe und Kaiserpfalz-Entdecker Wilhelm Winkelmann.

Bislang seien verschiedene 16 Vorschläge eingereicht worden, teilt das Kulturamt der Stadt mit, einige davon mehrfach.