Beratungsangebot zum Pilgern

Pilgern, um zur Ruhe zu kommen, um sich selbst zu finden – das wünschen sich viele Menschen. Aber dann kommen die Meldungen in den Medien, dass Santiago de Compostela unter zu vielen Pilgern leidet. Sind also die Jakobuswege richtig für diejenigen, der Ruhe und Besinnung möchten? Der Hauptweg durch Spanien ist der sog. Camino Frances, von den Pyrenäen bis Santiago gut 800 Kilometer. Er ist immer noch sehr beliebt, aber die Pilgerzahlen nehmen auf diesem Weg eher ab. Der Grund für die Verschiebungen: der Strom der Pilger verteilt sich neu. Andere Wege in Spanien und vor allem die portugiesische Wege mit ihren etwa 200 Kilometern verzeichnen großen Zulauf.

Aber welcher Weg ist der richtige für mich? Das Internet kann hier gute Informationen und Hilfen bieten, aber es stellt nicht die wichtigen persönlichen Fragen. Die Jakobusfreunde Paderborn können bei solchen Fragen helfen. Je nach Wünschen und Vorlieben, Zeit und Geldbeutel können passende Wege empfohlen werden. Und natürlich gibt es dann auch detaillierte Informationen. Das Paderborner Pilgerbüro berät hierzu gerne. Es befindet sich in der Busdorfmauer 33 und ist montags bis donnerstags jeweils von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung zur Beratung ist nicht nötig. Weitere Informationen: www.jakobusfreunde-paderborn.com