WDR 2 Weihnachtswunder

Ab Samstag, 14. Dezember 2024, sendet das WDR 2 Moderationsteam Sabine Heinrich, Steffi Neu, Thomas Bug und Jan Malte Andresen ab 10 Uhr live vom Weihnachtsmarkt am Paderborner Dom. Bis Mittwochabend, 18. Dezember, gehen die Lichter im gläsernen Studio nicht aus. Wie in den Vorjahren in Düsseldorf (2023) und Dortmund (2022) leben und arbeiten die Vier rund um die Uhr für die gute Sache im Studiokomplex. In den 107 Stunden des WDR 2 Weihnachtswunders in Paderborn bestimmen die Hörerinnen und Hörer das Musikprogramm. Musikwünsche können gegen eine Spende auf wdr2.de hinterlegt werden. In den vier Tagen werden auch immer wieder musikalische Gäste und Prominente vorbeischauen. Dabei sind u.a. Abdel Karim, Mirja Boes, Lisa Feller, Max Giesinger (Foto), Doc Esser, The Boss Hoss, Joris u.v.a.

Alle Infos und das komplette Programm gibt es unter https://www1.wdr.de/radio/wdr2/aktionen/weihnachtswunder/index.html