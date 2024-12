Weihnachtssingen unterm Domturm

Für viele Paderbornerinnen und Paderborner gehört es mittlerweile dazu, um in Weihnachtsstimmung zu kommen und verabreden sich extra für dieses Großereignis auf den Domplatz. Andere sind eher zufällig auf dem Weihnachtsmarkt und machen trotzdem mit. In der Zeit von 18 bis 18.45 Uhr sind alle Interessierten am 20.12. zum gemeinsamen Singen und Einstimmen auf das Weihnachtsfest mit musikalischer Unterstützung der Domturmbläser aus luftiger Höhe herzlich eingeladen. Das ehrenamtliche Team des Marktplatzes für ehrenamtliches Engagement in Paderborn verteilt in altbewährter Form die Liedertexte vor Ort. Auf dem Programm stehen unter anderem „Macht hoch die Tür“, „Alle Jahre wieder“, „O du fröhliche“ und „Leise rieselt der Schnee“.

Alle Texte für das Paderborner Weihnachtssingen sind auch auf der Webseite des Marktplatzes für ehrenamtliches Engagement zum Ausdrucken zu finden: https://www.paderborn.de/marktplatz-ehrenamt

Foto: Stadt Paderborn