Weihnachtsmakt Paderborn

Wenn der Paderborner Dom und das Rathaus im Lichterglanz erstrahlen und sich die Weihnachtspyramide auf dem Marktplatz dreht – dann lädt der Paderborner Weihnachtsmarkt wieder ein. An rund 80 Ständen gibt es nicht nur die verschiedensten Leckereien, sondern in diesem Advent auch ein besonders großes Angebot an Kunsthandwerk, weihnachtlichen Dekoartikeln und Spielzeug. Ob Geschenke aus Holz, Wolle oder Leder, Plätzchenausstecher für die Weihnachtsbäckerei oder Bunzlauer Keramik – an den etwa 20 Verkaufsständen ist für jeden etwas dabei.

Öffnungszeiten: sonntags bis donnerstags: 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags: 11 bis 22 Uhr

Foto: Besim Mazhiqi

www.paderborn.de/weihnachtsmarkt