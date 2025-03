Westfalen 1.0 – Wie die Computer nach Westfalen kamen

Wie kamen die Computer nach Westfalen und nach Paderborn? Diese und mehr Fragen erörtert der Professor für westfälische Regionalgeschichte, Malte Thießen in seinem Vortrag am 2. April im HNF. Dabei zeigt er die Geschichte der Digitalisierung in Westfalen auf. Es geht sowohl um gewaltige Großrechenanlagen als auch um abgehängte Milchkannen, um große Ängste vor „1984“ und „großen Brüdern“, aber auch um große Hoffnungen auf den Computer als Hilfsmittel.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, genauso wie ab 17 Uhr der Zugang zur Dauerausstellung des HNF. Auch das Café F7 ist bis zum Vortragsbeginn geöffnet.

Eine Anmeldung zum Vortrag, der um 19 Uhr beginnt, ist auf www.hnf.de/westfalen-1-0 erforderlich.