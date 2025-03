In diesem Programm vereinigen sich die beiden Stradivari-Geigen des legendären Joachim Quartetts des Geigers und Brahms-Freunds Joseph Joachim mit dem sagenumwobenen Mara Stradivari-Cello, das 1963 nach einem Schiffsunfall aus dem Rio de la Plata gerettet und restauriert wurde. Matthias Lingenfelder, Primarius des ehemaligen Auryn Quartetts, hat mit seiner Kollegin Esther Hoppe (Foto) und dem Cellisten Christian Poltéra international herausragende musikalische Partner für dieses musikalische Gipfeltreffen gewonnen. Auf dem Programm stehen Werke von Joseph Haydn, Maurice Ravel und Sergej Prokofjew.

17.30 Uhr: Einführung im Audienzsaal mit Lars Wolfram

Gefördert vom Kultursekretariat NRW

Eintrittspreise zwischen 20 und 8 Euro. Eintritt mit dem AStA Kulturticket Paderborn frei an der Tageskasse.

Das Konzert am 30.3. im Audienzsaal beginnt um 18 Uhr.