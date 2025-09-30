Lachen über Antisemitismus, darf man das? Ja! Im Stadtmuseum Paderborn werden ab dem 3. Oktober umter dem Titel „Antisemitismus für Anfänger – Karikaturen gegen Antisemitismus“ 20 Karikaturen auf Roll-ups des Ariella-Verlags von verschiedenen Künstlern gezeigt, die antisemitisches Sprechen und Verhalten humoristisch entlarven. Karikaturen halten der Gesellschaft einen Spiegel vor: sie sind zeitaktuell, subjektiv, provokant, zielgruppenbewusst und überraschen mit einer Pointe. Die Karikaturen demonstrieren auch, mit welcher „Idiotie und Perfidie“ Antisemitismus einhergeht. Es wird nicht über die von Antisemitismus Betroffenen gelacht, sondern über die Täter.

Die offizielle Eröffnung ist am 5.10. um 11.30 Uhr mit musikalischer Begleitung durch das Saxaholics Ensemble der Städtischen Musikschule Paderborn und ist dann bis zum 2. November im Stadtmusem zu sehen.

Begleitmaterial zur Ausstellung unter www.gcjz-paderborn.de.

Die Ausstellung ist eine Kooperation der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit und dem Stadtmuseum Paderborn mit Unterstützung der Beauftragten des Landes NRW für die Bekämpfung des Antisemitismus, für jüdisches Leben und Erinnerungskultur.