Das Oktober-HEFT ist da!

Auf dem Titel des Oktober-HEFTes seht ihr das Ensemble Barock_Plus, das am 26.10. im Audienzsaal des Residenzmuseums Schloß Neuhaus zu Gast sein wird. Weitere musikalische Höhepunkte des Monats sind u.a. das 1. Sinfoniekonzert am 8.10. in der Paderhalle, mit dem die Nordwestdeutsche Philharmonie ihr 75. Jubliläum feiern wird, die Soul/Hip-Hop Band KRUS aus Ghana am 10.10. im Deelenhaus, Miss Allie am 18.10 in der Paderhalle und Bernd Begemann mit seinem schon traditionellen Konzert im Sputnik – diesmal am 18.10. Für Theaterfreund:innen startet die Studiobühne der Uni mit „Die Hamletmaschine“ in die neue Spielzeit und das Theater Paderborn bringt mit „No way to treat a lady“ eine bizarre Musical-Comedy auf die Bühne. Im HNF gibt es mit dem Retro Computer Festival (11. und 12.10.) eine nostalgische Reise in die Anfänge der Home- und Mikrocomputer. Und die Literaturtage sind wieder da! vom 31.10 bis zum 9. November wird es ein eindrucksvolles und vielfältiges Programm geben. Freut euch drauf!