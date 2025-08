Tatort Paderborn: Der Fluss bin ich

„Der Fluss bin ich – eine Ausstellung an der Pader“ ist noch bis zum 05.10.2025 zu erleben: nicht nur mit einem ausführlichen Begleitheft, einer gedruckten Karte und Online-Angeboten, sondern vor allem durch ein vielseitiges Vermittlungsprogramm. Dazu gehören regelmäßige Führungen – zu Fuß oder per Rad – entlang des Flusses.

Spaziergänge in verschiedenen Längen

Immer sonntags um 14 Uhr starten die etwa 2-stündigen Kurztouren zu Fuß durch einen Teil der Ausstellung. Die Spaziergänge beginnen im wöchentlichen Wechsel an einem der beiden empfohlenen Ausgangspunkte für den Ausstellungsbesuch: dem Kunstmuseum im Marstall oder dem Stadtmuseum.

Treffpunkte Kunstmuseum im Marstall: 10.08., 24.08., 07.09., 21.09. und 05.10.

Treffpunkte Stadtmuseum Paderborn: 03.08., 17.08., 31.08., 14.09. und 28.09.

An drei Samstagen – am 02.08., am 06.09. und am 4.10 – gibt es die Möglichkeit, einen Großteil der Ausstellung im Rahmen eines längeren Rundgangs zu erleben. Die Tour dauert etwa drei Stunden und beginnt jeweils um 13 Uhr im Stadtmuseum Paderborn.

Geführte Radtouren entlang der Pader

Samstags kann man sich um 15 Uhr einer geführten Fahrradtour anschließen. Diese startet am Stadtmuseum Paderborn. In rund zwei Stunden folgt die Tour dem Verlauf der Pader – vom Stadtzentrum bis nach Schloß Neuhaus – und macht unterwegs Halt an ausgewählten Kunstwerken der Ausstellung. Für die Teilnahme sollte ein eigenes verkehrssicheres Fahrrad mitgebracht werden. Eine begrenzte Anzahl an Leihfahrrädern steht kostenlos am Stadtmuseum zur Verfügung.

Alle Informationen zu den Touren und Vermittlungsangeboten sowie zur Ausstellung allgemein und den einzelnen Kunstwerken findet man unter www.tatort-paderborn.de.