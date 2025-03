Ein Gespräch über Bäume …

Die Ausstellung versammelt Werke von einem guten Dutzend renommierter Künstlerinnen und Künstler, die sich in ihrer Arbeit alle schon mehrfach mit einem Motiv befasst haben: dem Baum.

Die Auseinandersetzung kann dabei rein formaler Natur sein, sich den verschiedenen Wuchsformen, den Silhouetten, Querschnitten, der Borke oder dem Stamm widmen, oder den Symbolgehalt des Baumes in den Blick nehmen, als singulärer Repräsentant alles Natürlichen, ein Zeichen des Lebens wie des Todes.

In den unterschiedlichsten Genres, von der Malerei über Relief und Skulptur zu Holzschnitt und Fotografie, in Lichtkunst und Trickfilm loten die ausgestellten Arbeiten das Thema in ungeahnter Tiefe und selten gesehener Bandbreite aus.

Zugleich wird damit des 2024 verstorbenen Künstlers Ulrich Möckel gedacht, dessen jahrzehntelange Beschäftigung mit dem Thema Baum Anlass, Fundus und Urgrund für diese Ausstellung ist.

Die Führung am 26. März in der Städtischen Galerie in der Reithalle beginnt um 16.30 Uhr. Die Kosten pro Person betragen 5 Euro.