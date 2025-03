Die Latvian Blues Band kommt, wie der Name schon sagt, aus Lettland. Hat man dort den Blues? Und wie! In ihrer Heimat Lettland sind sie Mega-Stars und füllen große Hallen. Doch auch in ganz Europa haben sie sich inzwischen einen großen Fankreis erspielt. Die Latvian Blues Band ist live eine Ausnahmeband. Fünf Vollblutmusiker, die mit gestochen scharfen Bläsersätzen, einer bestens groovenden Rhythmusgruppe und vor allem durch Frontman, Gitarrist und Sänger Janis „Bux“ Bukovskis jeden Club zum Durchdrehen bringen. Zum 25-jährigen Bandjubiläum kommt die Latvian Blues Band endlich wieder bei einer ihrer viel zu seltenen Tourneen nach Paderborn.

Das Konzert am 22.3. im Deelenhaus beginnt um 19.30 Uhr.

Karten: https://jazzclub-paderborn.ticket.io