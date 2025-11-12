Walther Schwiete: Eigen ± Sinn

In seinen Arbeiten verwendet Walther Schwiete (*1956) vor allem alltägliche Materialien aus dem Bereich der Industrie und des täglichen Lebens. So erschafft er Bilder aus Polyethylen oder bearbeitet Styropor, indem er dessen Oberfläche mit Silberlack veredelt. In seinen „Brandings“ gestaltet er Holztafeln mithilfe von Feuer, Rauch und erhitzten Objekten. Inspiration findet er in den scheinbar unscheinbaren Momenten des Lebens, die er in seine eigene, unverwechselbare künstlerische Sprache übersetzt. Die Ausstellung bietet einen umfassenden Überblick über sein Werk, das sowohl mit Rauminstallationen als auch mit Wandobjekte die Vielfalt seines Schaffens widerspiegelt.

Die Ausstellung ist vom 16.11.2025 bis 8.3.2026 in der Städtischen Galerie in der Reithalle zu sehen.

(Bild: Styropor-Objekt, schwebend, 2004; © Walther Schwiete)