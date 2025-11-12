Es wird ebenso viel geweint wie gefeiert in La Traviata – dieser Oper um eine Edel-Prostituierte, die zugunsten einer Frau aus der „besseren“ Gesellschaft auf ihre Chance auf Glück verzichten muss. Die Versöhnung kommt zu spät. Sie stirbt an Tuberkulose. Verdis Musik verleiht großen Emotionen tiefen Ausdruck. Sein packendes Meisterwerk ist immer noch ein Plädoyer für mehr Menschlichkeit.

Ensemble und Symphonisches Orchester des Landestheaters Detmold.

Die Aufführung am 14.11. in der Paderhalle beginnt um 19 Uhr. Einführung um 18.15 Uhr im oberen Foyer.

Eintrittspreise zwischen 30,00 EUR bis 10,00 EUR.

Eintritt frei an der Tageskasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.

