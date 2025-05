Westfalen 775 – Die Ausstellung.

Die Ausstellung zum Westfalenjubiläum ist eines der Ausstellungs-Highlights in NRW 2025. Anlass für die große Schau des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) ist die Geburtsstunde der Region vor 1250 Jahren. Es lag nahe, den Ursprung und die Entwicklung der heute rund 8,4 Millionen Einwohner:innen starken Region in Paderborn, dem Zentrum der Franken Karls des Großen in Sachsen, zu zeigen – im Museum in der Kaiserpfalz.

Die Besucher:innen können Kunst und Kultur Westfalens auf einem Wanderweg durch die westfälische Geschichte erfahren. Aber es ist nicht so einfach, die Spur der Westfalen zu verfolgen. Eine klare Linie von der ersten Erwähnung zur preußischen Provinz Westfalen im Jahr 1815 gibt es nicht. Im 8. Jahrhundert werden die Westfalen als Teil der Sachsen erkennbar, im 12. Jahrhundert macht Kaiser Barbarossa den Erzbischof von Köln zum Herzog von Westfalen, der dann aber nur über das Sauerland herrscht. Der Westfälische Reichskreis in der frühen Neuzeit reicht dagegen vom Sauerland bis zur Nordsee und das französische Königreich Westfalen mit der Hauptstadt Kassel umfasst zwar Ostwestfalen, nicht aber Dortmund und das Münsterland. Urkunden, Handschriften und Grafiken, historische Karten und Gemälde, Kirchenschätze und Bauplastiken sind zu sehen. Und natürlich die schönsten und auch die die neuesten Funde der westfälischen Archäologie. Zum Abschluss können die Besuchenden noch einen Blick in die mögliche Zukunft Westfalens werfen. Handschriften und Grafiken, historische Karten und Gemälde, Kirchenschätze und Bauplastiken sind zu sehen.

Zur Ausstellung gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm mit Vorträgen, Musik und Kabarett sowie mit Führungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

