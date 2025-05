Die Natur erwacht und mit ihr auch die Gefühle! In ihrem Frühlingskonzert widmet sich die mehrsprachige Berliner Sängerin Judith Antkowiak verschiedenen Facetten der Liebe – und der Liebe zum Leben. Bewegende Lieder aus Brasilien, Chile, Frankreich, den USA und Deutschland erzählen von romantischen Gefühlen, der abenteuerlichen Partnersuche in Berlin oder davon, eine alte Liebe loszulassen.

Judiths warme Altstimme und sensible Gitarrenbegleitung laden – mal kraftvoll, mal verletzlich – das Publikum in verschiedene Gefühlswelten ein.

Eine musikalische Reise mit Poesie, Tiefgang und Humor.

Das Konzert am 18.5. in der Akka beginnt um 18.30 Uhr.

https://judith-antkowiak.com/