Das Museum in der Kaiserpfalz bietet einen zweiten Filmabend mit dem Titel „1250 Jahre Westfalen. Drei filmische Zugänge zur Geschichte der Region“ an. Eröffnet wird der Abend mit dem Animationsfilm „Es war einmal in Westfalen“ (15 Min.), der eine temporeiche Zeitreise durch die bewegte Historie der Region unternimmt – vom Frühmittelalter bis in die jüngste Vergangenheit. Im Anschluss wird die Dokumentation „CORVEY – Das Welterbe in Westfalen“ (17 Min.) der renommierten Filmemacherin Maria Anna Tappeiner gezeigt. Ihr Film schaut mit dokumentarischem Blick auf die bewegte Baugeschichte des berühmten mittelalterlichen Westwerks zurück. Dabei wird die Filmemacherin selbst anwesend sein und in einem Filmgespräch Einblicke in die Entstehung ihrer Dokumentation geben. Den Abschluss bildet schließlich der neue Kurzspielfilm des Grimme-Preisträgers Mark Lorei, „Die Baronesse“ (30 Min.), der ein historisches Schauermärchen aus dem Münsterland neu interpretiert.

Die Filmvorführung am 12.2. um 19 Uhr ist kostenfrei, die Plätze aber begrenzt. Das Museum bittet daher um Anmeldung bis zum 9. Februar 2026 per E-Mail an svenja.wolf@lwl.org.

www.lwl-kaiserpfalz-paderborn.de