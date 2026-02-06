Anlässlich des Safer Internet Day 2026 veranstaltet die Stadtbibliothek am 10.2. um 16.30 Uhr eine Informationsveranstaltung für Seniorinnen und Senioren. Unter dem Titel „Digitale Teilhabe im Alter“ stehen sichere Internetnutzung und praktische Unterstützung im Mittelpunkt. Im Rahmen der Veranstaltung findet eine Führung durch die Zentralbibliothek statt, bei der insbesondere die digitalen Angebote und Services vorgestellt werden. Begleitet wird das Angebot von den Digitalpaten der AWO. Im Anschluss an die Führung haben die Teilnehmenden Gelegenheit, eigene konkrete Technikfragen zu stellen, etwa zu Smartphone- und Tabletnutzung oder zu Themen der Internetsicherheit.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Die Anmeldung erfolgt unter www.bibliothek.live.