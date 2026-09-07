Bitteres Fest

Zwei Zeitebenen und zwei Perspektiven verweben sich zu einem vielschichtigen Spiel zwischen Realität und Fiktion: Die erfolgreiche Werbefilmregisseurin Elsa stürzt sich nach dem Tod ihrer Mutter in ihre Arbeit, ohne sich Raum zum Trauern zu geben. In einer anderen Zeit in der gleichen Stadt arbeitet der erfolgreiche Autor und Regisseur Raúl Durán, der gegen eine lange kreative Krise ankämpft, an seinem neuen Werk – und schreibt genau jene Geschichte, die Elsas Leben erzählt.

Termine:

Donnerstag, 10.09.2026, um 18:00 Uhr (OmU)

Samstag, 12.09.2026, um 12:30 Uhr

Sonntag, 13.09.2026, um 19:15 Uhr

Tickets unter www.pollux-kino.de