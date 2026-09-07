Bei der Performance am 7. und 8.9. vereinen sich Messepräsentation und Showauftritte zu einem bunten Festival. Die Künstler:innen nutzen ihre Auftritte im Rahmen der Performance, um ihre Shows zu präsentieren und Kontakte mit Bookern und Veranstaltern zu knüpfen. Fachbesucher:innen lassen sich auf der Performance von Künstlern und Shows inspirieren und suchen nach passenden Partnern für ihre Projekte und Veranstaltungen. Aber all das wäre ohne ein begeisterungsfähiges Publikum recht still und grau. Daher freuen sich die Veranstaltenden und die Künstler:innen sehr über zahlreiche Gäste aus Paderborn und Umgebung. Die Shows können zu den vollkommen kostenfrei im Schlosspark geniossen werden.

Den krönenden Abschluss am Ende des zweiten Messetages bildet die Abschluss-Gala.

(Foto: Spot the Drop – Roundabout)

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