Mit einem Benefiz-Kinoabend beteiligt sich der Zonta-Club Paderborn am Programm rund um den Internationalen Frauentag. Gezeigt wird in Kooperation mit dem ehrenamtlich geführten Odins Filmtheater in Bad Lippspringe „Bombshell – Das Ende des Schweigens“. In diesem mitreißenden Filmdrama von Jay Roach (2019) werden die wahren Begebenheiten rund um den Fox-News-Skandal thematisiert, bei dem es um strukturelle sexuelle Belästigung von Frauen ging. Bombshell erhielt drei Oscar-Nominierungen, unter anderem für Charlize Theron als beste Hauptdarstellerin.

Die Vorstellung am 12. März in Odins Filmtheater beginnt um 19.30 Uhr.

Kartenreservierung unter kino@zonta-paderborn.de

https://zonta-paderborn.de