Der Kultslam ist der Poetry Slam im Sputnik in Paderborn! Poetry Slam ist ein moderner Wettstreit der Dichter:innen. Selbstgeschriebene Texte werden ohne Requisiten und Verkleidung in einem festgelegten Zeitlimit vor lauschendem Publikum vorgetragen. Hier treffen Comedy & Ernsthaftigkeit, Lyrik & Prosa, Rap & Klassik, Jung & Alt und alles dazwischen aufeinander und bieten einen grandiosen Abend!

Der Kultslam am 10.2. im Sputnik beginnt um 19 Uhr.

Eintritt: Zahl, was du willst!

https://www.instagram.com/kultslam/