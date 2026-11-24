Heimsuchung – Eine Jahrhundertgeschichte ist ein Mikrokosmos deutscher Geschichte, in dem sich Vertreibung und Verlust, Heimat und Herkunft, Verdrängung und Erinnerung zu menschlichen und historischen Dramen verdichten. Neben eindrucksvollen Bildern von Natur und menschlichen Schicksalen zeichnet das Werk die präzise Chronik eines Jahrhunderts nach.

Regie-Legende Volker Schlöndorff, der für seine Verfilmung von Günter Grass‘ Roman „Die Blechtrommel“ mit einem Oscar und der Goldenen Palme in Cannes ausgezeichnet wurde, widmet sich erneut einem Jahrhundert-Roman. Dafür konnte Schlöndorff ein breites Ensemble aus international und deutschlandweit bekannten Schauspieler:innen gewinnen.

Termine:

Donnerstag, 26.11.2026, um 18:00 Uhr

Samstag, 28.11.2026, um 12:30 Uhr

Sonntag, 29.11.2026, um 19:15 Uhr

Tickets unter www.pollux-kino.de