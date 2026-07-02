Künstliche Intelligenz (KI) prägt öffentliche Diskussionen, insbesondere wenn es um die Frage nach der Superintelligenz geht. Während viele Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft deutlich sichtbar sind, bleiben viele Fragen zur zukünftigen Entwicklung der KI noch offen.

Prof. Dr. Ralf Otte von der Technischen Hochschule Ulm erläutert in seinem Vortrag „Mythos KI: Was ist dran an Superintelligenz und künstlichem Bewusstsein?“ im Detail und allgemeinverständlich, was mit Künstlicher Intelligenz möglich ist und welche Erwartungen aus heutiger Sicht unrealistisch erscheinen. Dabei geht es unter anderem um ihren Einsatz in den Bereichen Militär, autonomes Fahren und in der Robotik. Diskutiert werden technische Herausforderungen und mögliche Grenzen der KI.

Die Veranstaltung am 7.7. im HNF beginnt um 19 Uhr.

Eine vorherige Anmeldung ist unter www.hnf.de/superintelligenz erforderlich.