La La Land

Mia, eine ambitionierte Schauspielerin, und Sebastian, ein leidenschaftlicher Jazzpianist, begegnen sich in der pulsierenden Traumfabrik Los Angeles. Während beide entschlossen sind, ihre künstlerischen Ziele zu verwirklichen, entwickelt sich zwischen ihnen eine intensive Liebesgeschichte. Gemeinsam erleben sie Höhen und Tiefen, Erfolge und Rückschläge – und stehen schließlich vor der Frage, ob sich persönliche Träume und gemeinsame Zukunft miteinander vereinbaren lassen.

Die Veranstaltung am 17.7. im Kloster Dalheim beginnt um 20 Uhr.

Karten: www.pollux-kino.de