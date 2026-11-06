Lügen über meine Mutter

Westdeutsche Provinz, 1980er Jahre. In der Familie von Cornelia beherrscht ein einziges Thema das Leben: das Körpergewicht der Mutter. Ihr Ehemann Werner ist besessen von der Überzeugung, Cornelias Übergewicht sei verantwortlich für alles, was ihm versagt bleibt: Beförderung, sozialer Aufstieg, Anerkennung. Cornelia ist dem Tag für Tag ausgesetzt – während Tochter Ela zwischen den Eltern steht und zunehmend vom Vater infiltriert wird. Doch was ist die Wahrheit – und wer belügt hier eigentlich wen? Ein kraftvolles Plädoyer für weibliches Empowerment, erzählt aus der Perspektive einer Tochter, die ihre Mutter neu entdeckt.

Der gefeierte Bestseller-Roman von Daniela Dröscher stand 2022 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und wurde 2026 als Berliner Stadtlesebuch ausgewählt. Für die Verfilmung von Regisseur Aron Lehmann hat Rosalie Thomass nicht nur die Hauptrolle gespielt, sondern auch das Drehbuch geschrieben.

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