In „Wacken – Hearts Full Of Metal“ erzählen erstmals die Festivalgründer Holger Hübner und Thomas Jensen selbst die ereignisreiche Geschichte ihrer Veranstaltung. Darüber hinaus kommen Weggefährten aus ihrem familiären und beruflichen Umfeld zu Wort. Dazu zählen auch Musik-Größen wie Metal-Queen Doro Pesch, Kreator-Frontmann Mille Petrozza, Sängerin Jennifer Haben sowie Klaus Meine, Rudolf Schenker und Mikkey Dee von den Scorpions.

Die Vorstellung am 13.5. im Pollux beginnt um 18 Uhr.

Tickest unter www.pollux-kino.de