NightWash – Open Air

Das Stand-Up Comedy Format NightWash präsentiert seit einem Vierteljahrhundert namhafte Comedians sowie die neuesten Talente der Szene Live On Stage. Das Kultformat feiert ein Jahr lang Geburtstag und präsentiert eine Geburtstagsshow, die sich gewaschen hat! NightWash bringt die beste Stand-Up-Comedy angesagter Comedians, upcoming Stars und talentierter Newcomer:innen mit dem allerbesten Publikum auf die Bühne. Jede Show ein Unikat – Comedy at its best!

In Paderborn werden folgende Künstler:innen auftreten: Ana Lucia (Foto: Daniel Dittus), Bastian Bielendorfer, Ben Schafmeister, Kristina Bogansky, Pen Pengco und Quichotte.

