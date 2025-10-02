„Ab in den Tourlaub!” ist das Motto der neuen Bühnenshow von Reis against the Spülmachine. Im vierten Konzertprogramm des Musik-Comedy-Duos dreht sich alles um das Thema Urlaub. „Wir haben eine Urlaubs-Playlist im Gepäck, mit der wir unser Publikum zu einem zweistündigen Kurzurlaub einladen wollen”, erklärt Hanke Blendermann das Konzept. Das Duo ist seit vielen Jahren deutschlandweit für seine mitreißende Bühnenshow und brilliant-lustige Song-Parodien mit Ohrwurmgarantie bekannt. Ob AC/DC oder Blümchen, ob Ballade oder Rocksong – Philipp Kasburg und Hanke Blendermann beweisen musikalische Bandbreite und bewegen sich mit zweistimmigen Arrangements und interaktivem Entertainment stilsicher durch alle Genres.

Die Veranstaltung am 4.10. in der Paderhalle beginnt um 20 Uhr.

https://reisagainstthespuelmachine.de