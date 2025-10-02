La venue de l’avenir (Die Farben der Zeit)

Eine unerwartete Erbschaft bringt vier entfernte Verwandte in einem verlassenen Landhaus in der Normandie zusammen, wo sie gemeinsam ihre mysteriöse Familiengeschichte entdecken. Im Jahr 1895 bricht ihre Vorfahrin Adèle im Alter von 21 Jahren nach Paris auf, um dort nach ihrer Mutter zu suchen. Sie erlebt eine Stadt im Aufbruch zur Moderne, den Vormarsch der Fotografie und die Anfänge der impressionistischen Malerei. Während ihre Nachfahren den Spuren dieser außergewöhnlichen Frau folgen, enthüllen sie nicht nur Adèles einzigartige Geschichte, sondern finden auch den Weg zu einer eigenen, gemeinsamen Zukunft.

„La venue de l’avenir“ – der neue Film von Cédric Klapisch – feierte seine umjubelte Premiere in Cannes 2025. Gezeigt wird er in der französischen Originalversion mit deutschen Untertiteln.

Die Vorführung am 6.10. im Pollux beginnt um 19.30 Uhr.

www.pollux-kino.de