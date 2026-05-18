„Im Kabarett gilt ja: Wenn es gut läuft, ist es gut. Wenn es schlecht läuft, ist es besser“, stellt Ingo Börchers mit Blick auf die Themenlage als ein Teil des Moderatorenteams beim WDR5-Kabarettfest in Paderborn fest. Was sind das also für Zeiten, in denen er und Matthias Brodowy auf die Bühne der Paderhalle einladen, um das Publikum zu unterhalten? Der Blick auf die allgemeine Weltlage, das Zwischenmenschliche, die gesamtgesellschaftliche Situation bietet auf jeden Fall viel Stoff für knallharte Analysen und jede Menge Pointen. Die weiteren Gäste: Thomas Philipzen, Gina Walter und Florian Wintels (Foto: Marvin Ruppert).

Das WDR5 Kabarettfest am 21. Mai in der Paderhalle beginnt um 20 Uhr.