Es gibt sie geschrieben und ungeschrieben. Wer sich an sie hält, kriegt keinen Ärger, hat aber auch weniger Spaß. Kinder brauchen sie (sagt man). Und sie sorgen endlich für Ordnung in europäischen Gemüseregalen. Wo immer Menschen zusammenleben, sind auch sie da: Regeln. Da macht das Kloster Dalheim keine Ausnahme: Vom 20. Mai 2026 bis 30. Mai 2027 fragt die große Sonderausstellung „Die Macht der Regeln! Zwischen Freiheit und Kontrolle“ nach dem Einfluss von Gesetzen, Geboten, Vorschriften und Verordnungen auf das Miteinander unterschiedlichster Gemeinschaften – von ganzen Staaten über das Fußball-Team bis an den Familientisch.

Wozu brauchen wir eigentlich Schulpflicht, DIN-Normen oder Knigge? Was steckt hinter Regeln? Und ist jede Übertretung gleich ein moralisches Vergehen? Auf rund 650 Quadratmetern Ausstellungsfläche laden acht Abteilungen dazu ein, die faszinierende Welt der Regeln zu entdecken.

Ausgehend von einer der ältesten und wirkmächtigsten Ordnungen Europas – der über 1.500 Jahre alten Ordensregel des heiligen Benedikt – zeigt die Schau auf eindrucksvolle Weise, wie Regeln Geschichte schreiben, Märkte bestimmen und Spiele entscheiden, aber auch, wie ausgerechnet der Regelbruch für Wandel und Fortschritt sorgen kann. Damit schafft die Ausstellung auch eine Grundlage für die Auseinandersetzung mit den großen Fragen der Gegenwart: Welche Regeln tragen noch? Welche sind längst überholt? Und welche müssen angesichts von Bürokratie, Klimawandel, Künstlicher Intelligenz und globalen Spannungen neu gedacht werden?

Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

https://www.stiftung-kloster-dalheim.lwl.org/de/ausstellungen/regeln/