Dieser Best of Poetry Slam wird ein ganz besonderer – und das liegt u. a. daran, dass sich der amtierende deutschsprachige Meister, Anuraj Sri Rajarajendran (Landau; Foto), die Ehre gibt. Aber auch das restliche Line-up kann sich wahrlich sehen lassen. Antreten werden neben Anuraj Sri Rajarajendran noch Andi Substanz (Rap-Slam-Legende aus Münster), Tobias Beitzel (einer der besten Comedy Slammer Deutschlands aus Bad Berleburg), Evgenija Kosov (NRW-Vizemeisterin aus Bochum) und Rieta Kobusch (Rising Star aus Gütersloh).

Moderiert wird das Event von Karsten Strack.

Die Veranstaltung am 8.10. in der Delbrücker Stadthalle beginnt um 20 Uhr.

Tickets unter www.stadthalle-delbrueck.de